為了追趕公車，小美（化名）馬上快速奔跑起來，但跑到一半，肚子卻開始感到疼痛，而且痛在上腹！這樣的狀況很多人都有經驗，有人認為是「剛剛吃太多」，還有人說是「橫膈膜抽筋」，還有網友搞笑回應「以為是肚子裡的賽咧滾」，究竟真相是什麼？家庭醫學科醫師闕壯理表示，其實真正原因「實際上要複雜得多」。

●誰最容易跑步引發腹痛呢？

跑步到跑到一半肚子痛的情況，闕壯理指出，其實有個專業術語，稱之為「運動相關的暫時性腹痛」（Exercise-related transient abdominal pain,ETAP），任何人都有可能發生：

一、年輕人比較會痛

根據研究統計，小於20歲的人有77%都痛過，反之，超過40歲的人只有40%痛過。疼痛的頻率、嚴重度、性別等等都沒有統計差異，結論就是ETAP是年輕人常見的毛病。

二、任何人都有可能

雖然有運動習慣的人發生比例比較低，然而ETAP在專業的運動員身上仍會發生，身材精壯結實的人也會發生。有人統計運動強度的影響，然而並不明顯。

三、統計結果

容易誘發ETAP的運動和「身軀的延展」有關。統計下來，壓倒性第一名是跑步，再來是游泳、腳踏車。

運動前飲用「高濃度的液體」也容易誘發，譬如太甜的飲料或是太鹹的湯。

●ETAP原來和「這原因有關」

闕壯理說明，從2000年開始有許多針對運動相關的暫時性腹痛的研究，其中的理論包括，橫膈膜缺血（Diaphragmatic Ischemia）、內臟韌帶的機械壓力（Mechanical Stress on the Visceral Ligaments）、腸胃道干擾（Gastrointestinal Disturbances）、肌肉抽筋（Muscular Cramp）、內側弓狀韌帶症候群（Median Arcuate Ligament Syndrome）、神經痛（Neurogenic Pain）。

然而，上述這些理論仍不足以證明是否和ETAP有絕對關係，闕壯理表示，「接著有個理論出現了：壁層腹膜的刺激（Irritation of the parietal peritoneum），乃因壁層腹膜受到摩擦，造成的疼痛性質、易誘發的運動屬性、飲食影響等等都和ETAP吻合，可以說是目前有根據的理論。」而腹膜是保護內臟的膜，可以分為內層的臟層（visceral）和外層的壁層（parietal）

●要怎麼預防和治療呢？

面對這樣的腹痛，也有辦法可以解決。闕壯理說：「運動前2小時避免大量飲食，尤其是高濃度的液體，可以選擇小份量且定時的方式進食；鍛鍊核心肌群以及增加身體素質皆有幫助。」

如果在運動時發作，建議停下運動、深呼吸、揉壓疼痛的部位，但「很可惜這也只是經驗談，因為目前沒有專門的治療方式。」

闕壯理坦言，「運動相關的暫時性腹痛，就是一個生活中的小毛病，很少人因此就醫，或是說根本沒有。補充一點小知識，讓你和跑友多一個新話題，還不賴吧？」