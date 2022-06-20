根據統計，台灣氣喘、過敏的人口不少，現在有項研究發現，氣喘、過敏除了對肺部有傷害之外，居然還會增加罹患心臟病的風險，研究刊登在《Nature Cardiovascular Research》（自然心血管研究期刊）。

●氣喘與心血管疾病 存在重要的關聯性

美國波士頓布萊根婦女醫院的心血管醫學博士Guo-Ping Shi表示，許多人認為氣喘是1種肺部疾病，但氣喘與心血管疾病之間存在重要的關聯性，例如冠心病、高血壓等疾病。他強調，20多年來，從臨床試驗和基礎研究中看到的證據表明，過敏性氣喘是臨床醫師和患者在考慮個人風險時，需要特別注意的1項重要風險因子。

這些研究發現，氣喘與冠狀動脈、主動脈心臟病等健康威脅之間存在聯繫，包括導致流向四肢血流的動脈變窄，增加中風、心臟衰竭和其他心臟併發症等的機率。這項報告還指出，肺、心臟和血管中特定類型炎症細胞的積累，可能可以解釋氣喘與心血管疾病之間的關係。

●過敏反應 也是心血管疾病重要危險因素

Guo-Ping Shi博士還表示，這些研究的觀察結果同時發現，除了氣喘之外，過敏反應也是心血管疾病的重要危險因素。

另外，團隊還研究了氣喘藥物是如何影響心臟病風險。根據研究顯示，吸入沙丁胺醇（通常用於治療急性氣喘發作）、吸入皮質類固醇（如丙酸氟替卡松和布地奈德）和白三烯調節劑（如孟魯司特）等藥物，似乎可以降低罹患心臟病的風險。

但口服和靜脈注射皮質類固醇（如潑尼松）則似乎會增加風險；抗氣喘抗體（如奧馬珠單抗）的結果則好壞各半，其中1項研究發現，罹患心臟病風險會增加，而其他研究顯示風險降低或沒有效果。