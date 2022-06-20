星座專家唐綺陽分析6/20~6/26星座運勢，本周土星、冥王星逆行中，海王星則停滯在雙魚，因此與宗教、身心靈、疫情等無形的能量有所連結，停滯過後就是逆行，自然會帶來新的局面與命運的改變。而周二（6/21）夏至到來，太陽進入巨蟹，由於太陽即將和冥王星產生相位，所以6、7月反對意見高漲，可能宣洩出委屈已久的情緒。

另一個重要星象則是周四（6/23）金星進入雙子，會突顯雙子座的優點，並彰顯教學、媒體及談吐得宜的價值所在。除此之外，由於海王星停滯，土星與海王星的度數仍十分相近，出生星盤有行星24~26度的人，容易覺得被辜負，或是感到壓力很大。

重要星象：海王星停滯、太陽進巨蟹、金星進雙子、土海度數相近。

【工作注意：雙子、巨蟹、水瓶、雙魚】

雙子：拿出聰明才智對待不負責任者

巨蟹：瑣事繁忙，受年輕一輩的相助

水瓶：有翻篇或轉變的機會

雙魚：專注在當下，做好眼前的事物

【桃花注意：金牛、天蠍、射手、摩羯】

金牛：易被務實的感情打動

天蠍：情緒冷淡，想逃避或保持距離

射手：將感情對象帶進親友圈

摩羯：對自己表現失望，避免自怨自艾

【財運注意：牡羊、獅子】

牡羊：理財有具體作為及獲利

獅子：急於投資，須自行深入摸索

【健康注意：處女、天秤】

處女：生理時鐘混亂，應調整作息

天秤：工作量大，注意別硬撐