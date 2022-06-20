日圓近來迅速貶值，短線還未落底，已導致日本的進口商品成本暴增，以及能源、原物料價格翻漲。台灣人去日本最愛逛的百元商店，以往靠著大量進貨來壓低成本，如今進口成本飆升，包括大創百貨、Seria等經營越來越困難，正面臨生死存亡的挑戰。

外媒報導，日本百元商店「B-One」近期收到多家供貨廠商漲價通知， 原因是日圓貶值和原物料價格上漲，而俄烏戰爭也導致電費、瓦斯汽油等能源價格攀升。B-One高層透露，日本國內貨運漲幅也很驚人，這一行業主要靠薄利多銷，現在生意越來越難做，各家都在比誰撐得久。

舉例來說，B-One以100 日圓價格，販賣一包10個、容量90公升的垃圾袋，但供應商從本月開始漲價，店內的銷售價無法調漲，只好重新包裝成一包5個的減量商品。

此外，百元商店「Prodire」已在6 月 1日起關掉東京市區內 9 家店面，業者並未說明理由。

在日本擁有約1700家分店的「Seria」大型百元店同樣面臨威脅，預估今年度 (至2023 年 3 月) 營收年增 4.2%，但營業利益將大減16%。另一家百元店業者「CAN☆DO」在財報中提到，俄烏情勢緊繃，全球原料成本不斷墊高，目前市況仍相當險峻。

美國通膨壓力擋不住，當地「1元」商店「Dollar Tree」類似日本百元商店，已在去年11月將商品標準價格調高到1.25美元，終結長達35年的1美元售價。

SMBC日興證券分析師金森都表示，過去金融風暴後，日圓貶值或原物料大漲，百元商店都能以減少商品份量或變更商品尺寸來因應，如今萬物皆漲，若直接漲價反映在商品上，獲利能力較差的百元店恐會收掉更多店面。當前對 Seria 來說，只能咬牙苦撐，但中長期來看，也是提升競爭優勢的契機。