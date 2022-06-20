內田雅樂UTA身穿EMPORIO ARMANI 2022春夏系列， 出席EMPORIO ARMANI 2023春夏男裝大秀。（內田雅樂提供，攝影/封錦祥）

內田雅樂UTA身穿EA2022春夏系列力挺EA， 並與GIORGIO ARMANI合影。（內田雅樂提供，攝影/封錦祥）

「日本最帥星三代」、本木雅弘兒子內田雅樂暫別台灣，飛往米蘭男裝周觀秀。陸續看了FENDI、MSGM等秀，曝光驚人。過去曾為GIORGIO ARMANI（GA）走秀的他，米蘭熟門熟路，身穿米色西裝帥氣出席同集團品牌Emporio Armani（EA）2023春夏男裝秀，秀後他與與設計大師GIORGIO ARMANI先生緊靠合照，兩人又是靠緊又是歡笑，展現好交情。

EMPORIO ARMANI 2023春夏男裝系列，以輕薄材質、線條打造出夏日悠閒氣息。（EMPORIO ARMANI提供）

2023春夏男裝系列EA以自然的淺藍色、珊瑚色等繽紛色彩，搭配運用全新緹花材質的襯衫，營造夏日悠閒氣息，該系列輕鬆不失正式，不論是參加海灘派對、露台晚餐、甚至是參加婚禮都合適，而本季亮點單品「襯衫」，則運用開衩、簍空等設計，打破襯衫「古板」印象，呈現出設計感、性感並濟的形象。

內田雅樂以亮橘色MSGM套裝，演繹率性潮流風範。（內田雅樂提供，攝影/封錦祥）

MSGM 2023春夏男裝系列，選址於米蘭科技數位公司，探討人性與科技、自然與數位的主題。（CFP）

而內田雅樂在MSGM觀秀時則一改EA的經典優雅，換上亮橘色丹寧套裝呈現年輕潮流的樣貌，本次秀場選址於米蘭新興的工業區中的科技數位公司，讓色彩鮮明繽紛的服裝悠走於水泥、玻璃建築之中，以此加深本季探討自然與數位、人性與科技關係的主題，並運用多彩的印花百慕達短褲、提花針織、草編，呈現充滿希望、可逃避現實的烏托邦。