凌晨不平靜、地牛翻身！今（20日）凌晨3時左右，台東連續發生2起地震，地震規模皆是3.6，最大為台東縣震度3級。

根據中央氣象局最新資訊，20日2時30分發生芮氏規模3.6地震，地震深度5.7公里，震央位於台東縣政府北方29.7公里（位於台東縣關山鎮），最大震度台東縣3級。

根據中央氣象局最新資訊，20日2時38分發生芮氏規模3.6地震，地震深度7.8公里，震央位於台東縣政府北方28.6公里（位於台東縣關山鎮），最大震度台東縣3級。