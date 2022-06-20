藝人納豆今年1月中身體不適，好在女友依依第一時間發覺他的異狀，送醫確認納豆罹患出血性中風，經過4個月療程終於康復出院，雖然目前納豆演藝事業持續停擺，日前有消息指他七月將復出主持，但事實上該節目是他生病前就已預錄完成，並非「復出」之作；日前他在社群網站喊話觀眾「等我回去」，看得出重返職場心切。時報周刊CTWANT也在6月15日晚間直擊納豆與依依一同在餐廳用餐，還能駕車載依依返家，狀態看似與常人無異，相信要在螢幕前看到納豆，真的指日可待！

納豆在住院的過程中，狀況也曾令依依非常憂心，好在如今復原狀況良好。（圖／取自依依臉書）

6月15日晚間7點多，本刊接獲線報，納豆前往台北市大安區一家知名的鐵板燒餐廳用餐，但形單影隻沒有女友陪伴。在本刊趕抵現場沒等多久，就看到依依開著納豆的白色寶馬小跑車經過餐廳，車子隨後停在附近的停車場，不意外的駕車的人正是依依。

將車停妥後，依依走進鐵板燒餐廳與納豆會合。這家餐廳雖隱身巷弄間，但整體的氛圍營造得相當高級、充滿神秘感，也因高評價獲得「頂級鐵板燒隱藏天花板」的美稱，當然用餐費用也是不一般，每人至少6000元起跳。

約莫晚上十點多，用餐完畢依依和納豆準備離開餐廳。（圖／本刊攝影組）

納豆看來精神不錯，不過依依還是小心翼翼緊緊抓住他的手。（圖／本刊攝影組）

兩人走著走著，納豆忽然指著某個建築要依依看。（圖／本刊攝影組）

晚間10點23分，情侶倆享受完美食饗宴走出餐廳，依依右手拎著包包，左手攙扶納豆走下台階，接著她將拇指和食指扣住納豆的右手，拉著納豆走向停車場，一路上納豆的步伐相當穩健，途中納豆看到感興趣的建築，還興奮地伸手指向目標和女友分享。隨後小倆口抵達停車場取車，原本駕車來的依依很自然地走向副駕駛座，改由納豆開車，看來病癒的納豆也已經不是第一次開車，約莫15分鐘的車程，車子順利駛入南港住處停車場，結束這場晚餐約會。

走到車子旁邊，依依很自然走向副駕駛座讓納豆來開車。（圖／本刊攝影組）

記者查看依依社群貼文，發現依依當晚有直播工作，前陣子還需要靠依依接送的納豆，如今能夠單獨前往餐廳，讓依依下工可以直奔赴約，想必是離康復之路又邁進一大步。

納豆現在可以正常出門社交，不過大部分時間都還是會有依依陪伴。（圖／取自依依IG）

依依曾表示納豆生病初期不敢想未來會更好這件事，但納豆從有失憶症狀，到復健4個月恢復到能游泳，連醫生都直呼是「奇蹟」。依依也將納豆的復健之路後製成影上傳，希望以這段經歷鼓勵其他病友。

納豆分享一張有他名字的節目鑰匙環照片，讓粉絲十分期待他的歸期。（圖／取自納豆臉書）

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