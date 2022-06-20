國內疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心評估，中、南部正脫離高原期，全台每日確診數可望降至4萬例。專家警告，Omicron變異株BA.4、BA.5來勢洶洶，最快7天、最慢一個月內將大舉入侵，呼籲政府重視二度感染者通報，且須做基因定序。

19日的確診數來到5萬561，已連續3天見到5字頭，指揮中心代理發言人羅一鈞認為，中、南部各縣市陸續脫離高原期，今起確診數有機會看到4字頭。

「現在的確診數已不是重點」，專家憂心，大量黑數充斥，導致指揮中心每天報的數字早就失真了。衛福部防疫網中區指揮官、中國附醫副院長黃高彬警告，新變異株BA.4、BA.5最快1周、最慢4周，將全面入侵。

黃高彬表示，根據國外經驗，Omicron的變種病毒更容易發生二度感染，指揮中心應及早規劃相關個案通報程序，並針對感染者做全基因定序，確認再次感染的病毒是什麼，加強監測。