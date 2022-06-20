民進黨選對會18日開會，一致同意建議徵召新竹市長林智堅參選桃園市長，並提交22日中執會討論通過。國民黨台北市議員王鴻薇昨(19日)對此在臉書寫下，新竹跳桃園，「智堅志不堅」。此話一出，引發不少網友關注，有人就留言表示，「在雙標眼中不叫落跑，叫先跑先贏啦」、「綠能藍不能又一樁」。

王鴻薇在臉書談到，新竹市長林智堅去年底突然拋出大新竹合併，民進黨內也一片讚聲跟著喊支持，「當時我也說了，大新竹合併不能成為『英人設市』的鬧劇，我支持新竹合併升格，但林智堅敢不敢宣布不選？」後來林智堅宣布不參選2022大新竹市長。

時隔半年，王鴻薇認為，「這不就證明了當初喊大新竹合併，不過就是想再多弄個直轄市長的位置讓自己坐？林智堅你喊新竹升格，到底是真心為新竹好？還是為了自己好？」

王鴻薇更說，「林市長心繫新竹，疾呼大新竹合併有急迫性、必要性，大新竹的美夢言猶在耳，人卻落跑了，智堅這樣志不堅，讓大力支持你的我和新竹人情何以堪？」該篇貼文有超過400則留言，不少網友留言表示，「開綠色通道直達桃園」、「桃園跳完跳新北，新北跳完跳北市，完美的一路跳跳跳乎爽」、「集空降，落跑，密室協商於一身」。