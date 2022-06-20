道奇猛將貝茲（Mookie Betts）不幸被放入傷兵名單，預計至少缺陣兩周，更倒楣的是他被自家隊友給撞傷。該場比賽是本月16日道奇對戰天使，天使首打席沃德（Taylor Ward）擊出外野飛球，正好落在中外野與右外野防區之間，中外野手貝林傑（Cody Bellinger）衝過來接球，與右外野手貝茲相撞，導致貝茲肋骨骨折。

當時貝茲被撞倒在地，球也掉在地上，貝林傑撿球急傳，成功抓下想要偷跑二壘的沃德。貝茲起身之後與貝林傑相視而笑，看起來沒事，甚至還打完整場比賽。道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽後3天才告訴媒體說貝茲受傷了，他原本讓貝茲休一場就要再上，直到MRI檢查發現肋骨骨折。

Seems like it might be relevant to post the controversial ruling. pic.twitter.com/x5AKA1cEMs — Chad Moriyama (@ChadMoriyama) June 16, 2022

貝茲目前擁有全隊最多的17支全壘打，打擊率0.273、攻擊指數0.884，他去年也因為肩傷和背傷缺席一些比賽。「雙貝相撞」的這一球在紀錄上是貝林傑的接球失誤，同時有球迷擔憂貝茲的肋骨傷勢很難在兩周內痊癒。

道奇前一戰擊敗守護者取得第40勝，另一頭教士隊吞下3連敗，道奇趁機奪回了國西王座。不過道奇20日又輸給守護者，系列賽1勝2負作收，目前40勝25負領先教士隊僅半場勝差（教士41勝27負），同區第3的巨人隊也只落後3場勝差。