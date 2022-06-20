曜越(3540)前5月合併營收為11.41億元，年減48.69%，曜越與保時捷設計工作室(STUDIO F.A. PORSCHE)聯手打造的幻銀ARGENT E700真皮電競椅正式發售，持續搶攻電競玩家商機，為營運增添動能。

曜越為高階電腦DIY、電競周邊和記憶體品牌廠，曜越持續與保時捷設計工作室合作，將傳統電競椅重新詮釋，將其美學設計、品質及功能提升到全新層次，聯手打造的幻銀ARGENT E700真皮電競椅，松石綠、珊瑚黃和馬鞍棕三色，並正式發售。

曜越表示，目前幻銀ARGENT E700真皮電競椅有總共九種顏色可供選擇，包含：冰河白、太空灰、風暴黑、海洋藍、火焰橘、競速綠以及此次新推出的松石綠、珊瑚黃和馬鞍棕，此次推出的三種顏色款式是由高飽和度的亮光漆面處理，除了能夠表現出色彩亮度以外，更能保證產品表面的防刮功能。

大陸全面復工，終端需求逐漸回升，曜越5月合併營收為2.3億元，月增13.77%，累計前5月合併營收為11.41億元，年減48.69%，曜越表示，整體營運可望擺脫谷底逐漸回穩。