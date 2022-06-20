今年以來全球股債市顯著修正，ETF投資熱度反倒逆勢增加，資金火力挹注台股ETF規模成長，今年以來增加1637.9億，整體規模並來到6562.7億歷史新高，其中最大動能國民ETF元大台灣50(0050)，在定期定額與逢低加碼兩大動能加持下，前五月規模大增518.5億元、獲淨申購707.8億，雙雙稱霸境內基金；而另一檔國民ETF 元大高股息(0056)，前五月規模增加123.2億元、獲淨申購208.6億，兩檔合計今年以來買盤達916.5億，規模並於六月分別達陣2,500億、1,270億歷史新高里程碑。

0050是國內第一檔ETF，長期反映台股市值成長，也是台灣投資人從個股走向ETF、單筆走向多筆定期定額的指標性代表，其成分股為台股上市市值前50大個股，與台股大盤走勢呈高度連動，對於想透過ETF參與台股龍頭企業市值成長的投資人或是機構法人，無疑是最佳標的；而小資族定期定額存股，也將0050作為首選，自證交所於2020年10月公布定期定額數據以來，0050始終蟬聯全台股定期定額戶數第一。。

至於ETF中受益人數最多的0056，則是自上市市值前150大個股中，篩選預估未來一年股票現金殖利率最高之30檔標的，此選股邏輯歷經多次利空考驗，均忠實提供投資人台灣企業股利成果。0056至今已連續11年配息且填息，平均每年配息率5.3%，平均填息天數75天，良好紀錄吸引投資人長期持有。

5月定期定額戶數前五名ETF分別為:元大台灣50(0050)、元大高股息(0056)、國泰永續高股息(00878)、富邦台50(006208)、富邦公司治理(00692)。