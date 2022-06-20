一名網友前往基隆市碧砂漁港吃活海鮮，怎料將購買來的活海鮮，交給攤商配合的代客料理餐廳，竟目擊餐廳員工打算將活海鮮還給攤商，疑似掉包食材的不老實行為讓他氣炸。不少網友嘲諷說，這是碧砂漁港的常態。

這名網友在臉書社團《爆料公社二社》發文，踢爆日前他前往基隆碧砂漁港吃活海鮮料理，先在一間商家A購買海鮮，再前往商家介紹的代客料理餐廳B，將剛買來的海鮮交給餐廳處理。

該網友表示，未料他與同行友人前腳才將海鮮交出去，餐廳B後腳就將整份海鮮偷偷摸摸裝入水桶，讓員工交還給商家A，過程全被他們目擊，還逮下提水桶的員工，一看果真沒誤會，桶內真的裝著他們購買的海鮮，餐廳與商家涉嫌串通掉包海鮮的不老實舉動，讓他們全都氣炸。

文章曝光後，不少網友也都看不下去，紛紛要原PO報警處理，讓店家知道不該詐欺客人，還有網友表示，「這麼多年過去了，碧砂漁港的商家還沒學乖阿」、「碧砂＝必殺遊客漁港」、「幾乎都這樣的…除非你買回去自己煮」、「把名聲搞壞了損失的是自己」。

也有曾經在碧砂漁港消費過的網友表示，去年也被坑過一次，同樣是將活海鮮交給代客料理餐廳，但餐廳將活海鮮調包成冷凍海鮮，他們才吃幾口就發現不對勁，只是店家堅決否認，他們吃到一半就氣到離席，痛罵店家實在太黑心。