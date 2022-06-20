梅雨結束後，換颱風季即將登場，氣象專家吳德榮表示，最新各國模式模擬顯示，下周起菲律賓東方海面有熱帶擾動的機率逐漸提高。至於近日天氣，吳德榮表示，今全台晴朗炎熱，高溫36度以上，午後山區、東北部、大台北有雷陣雨或較大雨勢，明日至周四午後雨區縮小至山區。

最新(19日20時)歐洲(ECMWF)系集模式28日20時模擬圖顯示，下周起菲律賓東方海面有熱帶擾動存在的機率逐漸提高。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新歐洲(ECMWF)系集模式模擬顯示，下周起菲律賓東方海面有熱帶擾動存在的機率逐漸提高；美(GFS)、加(CMC)模式亦有類似模擬，需持續觀察。

天氣部分，吳德榮表示，今（20日）各地晴朗炎熱，局部地區有36度以上高溫，應注意防曬、防中暑；太平洋高壓仍偏弱，大氣不穩定、午後山區有局部短暫陣雨或雷雨，東北部及大台北部分平地受影響，注意有較大雨勢。今日北部氣溫22至36度，中部22至35度，南部23至36度，東部22至36度。

吳德榮表示，明日至周四（21至23日）太平洋高壓逐漸增強西伸，各地天氣晴朗炎熱，高溫都在35、36度左右，注意防曬、防中暑；午後雲量增多、局部短暫雷陣雨範圍略縮小，大部分在山區，少部分平地受影響。周五至周日（24至26日）太平洋高壓逐漸東退，各地天氣仍晴朗炎熱，高溫都在35、36度；午後雲量增多，山區有局部陣雨或雷雨，平地受影響的範圍略增多。