好萊塢巨星強尼戴普(Johnny Depp)與前妻安柏赫德(Amber Heard)互控誹謗世紀大戰，最終男方大獲全勝，安柏被判賠1035萬美金(約台幣3億)，她不服判決結果，已宣布將上訴，不久後她受訪談與前夫之間的恩怨，卻又吐露「還全心全意著他」，對強尼戴普沒有怨恨，態度讓人看不懂，近日有心理醫師拍片分析安柏的性格，直言她就是自戀型人格，「人生就是不斷在說謊」。

安柏赫德與前夫強尼戴普打了一場世紀大戰，不僅期間各種黑料盡出，安柏對前夫的態度也相當兩極化，一下對他深惡痛絕，說著一定告到底，下了法庭卻說曾經用盡全力去修復彼此的關係，連到現在都還愛著他，但轉個身又說強尼戴普謊話連篇，連她自己都坦言這樣的心態「可能有點難以理解」。

事實上在打官司期間，安柏赫德就曾被強尼團隊找來的心理醫師斷言有「邊緣型人格障礙」，如今又有心理醫師安潔莉卡在個人YouTube頻道，拍片剖析安柏的性格，她認同強尼方心理醫師對安柏的看法，並就她開庭期間的言行深入分析，指安柏赫德就是標準的自戀型人格。

安潔莉卡表示，安柏赫德很可能從小學習、培養出來的應對習慣就是說謊，撒謊根本成了天性，而自戀型人格的典型特質少不了欺騙，直言她「會一直欺騙到死為止」，放在官司上，她也會一直堅持自己的證詞說法，至死不改，「欺騙」就是這類人格的第二天性。