針對外界質疑對進口快篩把關不嚴甚或有弊端，食藥署長吳秀梅日前以「應譴責廠商」反擊，讓批評者傻眼轟卸責，藍綠立委更要求她下台。對此，前民進黨立委郭正亮昨（19日）也翻出食藥署「未注意美國FDA公布資訊」、「未驗貨」等兩件事，狠批吳「什麼都沒做，還在那邊推卸責任！」

大鑫資訊公司輸入的「富樂Flowflex快篩試劑」被爆混陸製劣品，食藥署14日宣布，即起禁止輸入及販賣。民進黨立委林淑芬昨天指出，醫優科技早在上個月就發函衛福部告知，該款快篩靈敏度只有34％，且有偽冒品流入市面，批評食藥署早就知情，要求食藥署長吳秀梅下台。

郭正亮昨在政論節目《少康戰情室》首先強調，此商品是EUA，即政府要把關。郭正亮也指出，此事不但有黑心廠商，同時美國FDA 3月就已在官網公布市面上有假貨流通，請消費者注意，且通過美國EUA的真貨叫「home test」，假貨則叫「Rapid test」，「這寫得清清楚楚，食藥署當然要第一個知道！」

郭正亮提到，高雄標案是在5月16日，根本不會知道美國FDA的公告，「還是得要靠食藥署去通知，怎麼可能要求所有招標單位去了解這種訊息？」，他直言食藥署應當把關、注意世界上的消息。郭正亮也質疑，為什麼食藥署沒有驗貨，驗貨只有食藥署有能力做，「以上兩件事都沒做，還在那邊推卸責任！」