各地天氣炎熱，不少人會開冷氣降溫，一名女網友表示，剛開冷氣時都會調到24度，待室內涼爽才會調高到26度，但常常睡到一半被熱醒，她聽到朋友家冷氣溫度設定29、30度，令她驚訝不已，好奇問網友都開幾度，當中有人留言回應，「關鍵不是溫度而是濕度」，對此台電則說，想加速降溫及省電，可開電風扇或循環善，幫助室內空氣對流。

原PO日前於PTT女人板指出，一直以來提倡冷氣開26度，加上外面許多店家冷氣溫度大多都低於26度，且她認為剛啟動冷氣，溫度設定在26度並沒有降溫效果，所以她將溫度調降到24度，等室內變涼爽再調高到26度，但睡到一半常常被熱醒。

原PO說，聽朋友說自己家裡的冷氣都是開29、30度，她驚訝地說「那是暖氣吧？現在大家開冷氣都是開幾度？」

貼文曝光，鄉民也加入討論，「27度搭配電風扇就很涼」、「27度加循環扇，節能又舒適」、「其實真正舒服的關鍵，不是低溫而是濕度低」、「我覺得要看冷氣機和空間大小，我房間我都開27、28度就很涼了」、「看你室內大小以及冷氣噸位，條件都足夠的情況下，其實28度就非常足夠了」。

事實上，台電曾表示，剛開冷氣把溫度設定調很低，其實很耗電，因為冷氣剛開始運轉時，為了達到設定溫度，會高功率運轉，是冷氣最耗電的時候，若一下子把溫度調得太低，高功率運轉時間就會拉長，想加速降溫及省電，可開電風扇或循環善，幫助室內空氣對流，或將冷氣風量設為自動模式。另外，台電說，若長時間吹冷氣，建議改用變頻冷氣，且冷氣溫度每調高1度可省電6%。