活躍於紐約的華裔編舞家陳學同在美辭世，享壽74歲。前蒙特卡洛芭蕾舞團舞者奧黛莉．羅斯對外公開發表此一訃聞，內容指出，預計在今年秋天舉行追思活動，供外界悼念。消息傳開來，令藝文界備感不捨。

陳學同1947年出生於上海，在台北成長，1971年畢業於文化學院（現文化大學）後到美國學習現代舞，1976年畢業於茱莉亞學院，1978年取得紐約大學舞蹈教育碩士學位。

在訃聞內容中指出，陳學同於茱莉亞學院時期認識曾佩媜（Dian Dong），兩人結為連理，育有2女。當時茱莉亞音樂學院舞蹈部主任瑪莎．希爾（Martha Hill）讓曾佩媜擔任陳學同翻譯，兩人合作多年，並一起成立陳學同舞蹈中心，建設小型劇院和舞蹈學校。2020年舞團辦公室遇上大火後，目前正在重建。

陳學同的作品經常關注社會議題，百老匯劇評勞拉．莫爾贊（Laura Molzan）評論他近期作品《金山以南》，表示此作「揭示遠得不為人知的移民故事，閃耀著光芒。」《紐約時報》的珍妮佛．鄧寧（Jennifer Dunning）則表示，「長期以來，陳學同一直是紐約舞蹈界最有說服力的說故事者，持續探討文化適應問題。」

陳學同生前致力於推廣表演藝術，並熱愛生活、美與藝術，相信藝術能帶來改變的力量，並提升人類精神。他曾獲得貝西（BESSIE Special Citation）、華裔美國組織終身成就獎和瑪莎．希爾舞蹈基金會職業生涯中期獎。

此外，陳學同是編舞家林懷民創辦雲門舞集的關鍵之一。1972年林懷民剛從美國返台，時任中央社的記者范大龍帶了許博允、徐進良、陳學同、陳平（筆名：三毛）等人到他家聚會。

那時的陳學同剛退伍，準備出國，聚會後他介紹林懷民認識文化學院（現文化大學）音樂舞蹈專修科系主任高棪，高棪邀請林懷民到文化學院任教，當時林懷民所教導的學生何惠楨、鄭淑姬等人，對舞蹈的認真程度感動了林懷民，後來這些學生也成為雲門的創團元老舞者。