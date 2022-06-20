全球市值最大的加密貨幣比特幣從上周六（6月18日）的暴跌中反彈，目前較前收盤價上漲約7.6%，報20,404美元，收復了2萬美元重大關卡。

與上周六觸及的今年低點17,592.78美元相比，目前比特幣上漲約16.7%。

通膨不斷升高和美國聯準會等全球主要央行接連升息，加劇經濟可能陷入衰退的擔憂、股市等風險型資產大跌，以及投資人對加密貨幣產層出不窮的問題越來越感擔憂，使比特幣價格在上周接連重挫。

上周主要的數位貨幣概念股大跌、部分加密貨幣公司大規模裁員，以及一些產業中的佼佼者面臨倒債危機，都使投資人對該產業的體質感到擔憂。

National Alliance Securities國際固定收益部門主管Andrew Brenner周日表示，比特幣反彈，可能是散戶在周末買進該數位貨幣，因為專業交易員通常不會在周末工作。一些買家認為現在是進場的好時機，因為比特幣已經跌到有一些短線吸引力的價位，但要留意比特幣和其他數位貨幣仍極為不穩定。

以太幣較周六創下今年新低的收盤價993美元上漲逾13%，報1,131美元。

在利率不斷升高和經濟衰退可能性增加的陰影籠罩下，近來美股陷入劇烈震盪，主要指數在上周創下兩年來最大單周跌幅。

Brenner表示，在聯準會結束擴張性貨幣政策以收緊美元供應之際，數位貨幣並不是一個好投資，「只要美元持續走強，數位貨幣就不是你想要待的地方」。

Infrastructure Capital Management投資長Jay Hatfield表示，對比特幣而言，2萬美元是一個重要的技術關卡，一旦跌破，就可能引發更多保證金追繳令和「斷頭」賣壓。隨著聯準會的流動性泡沫完全破滅，比特幣將回到疫情爆發前的水準，他預估比特幣將在今年跌破1萬美元。