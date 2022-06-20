晶圓代工龍頭台積電子公司、光學半導體晶圓代工大廠采鈺科技預計30日在台掛牌上市，今（20日）起開放公開申購3700張股票，承銷價為290元，若以17日收盤價376元計算，抽中一張就有望現賺8.6萬。

采鈺原本是台積電與外資夥伴合資成立的公司，主要業務為影像感測器之後段製程與服務，及彩色濾光膜製造，產品廣泛應用於車輛及手機鏡頭，台積電於民國105年時買回股權，目前為台積電的子公司。

上周五采鈺已完成競價拍賣，得標加權平均價格為333.43元，今開放公開申購的承銷價為290元，若抽中一張以上周五的收盤價計算可賺進8.6萬，由於采鈺是台積電子公司且獲利皆有一定水準，預料能吸引大批投資人試手氣。

此外，台積電財務長黃仁昭先前參加采鈺上市前法說會當中指出，采鈺未來將會台積電在影像、光學感測元件的重要夥伴。采鈺5月合併營收達9.50億，比去年成長36.2％，累積前5個月合併營收達40.67億，年增率為40.7%，展望下半季，采鈺抱持審慎樂觀看法。