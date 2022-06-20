新北市中和2歲男童恩恩事件延燒，資深媒體人周玉蔻17日在節目上公布一段新北市消防局與雙和醫院的橫向通話錄音檔，顯示消防局和衛生局及衛生所聯繫不上，直接和雙和醫院聯絡。新北市消防局證實，外流這段錄音檔的消防局同仁，已在昨晚主動向政風室自首。

新北消防局指出，昨晚消防局確實有同仁主動向政風室表示，要對恩恩案的電話錄音檔案外洩一案做說明，經訪談後該員表示有外洩檔案給一般民眾的行為，且錄音檔案在媒體播出後，造成消防同仁隱私的曝光和紛擾，讓他感到後悔。

消防局稱，該同仁表示，因電話錄音檔案屬於應祕密的事項，他卻下載並交給一般民眾，才主動出面自首。

消防局強調，對於同仁涉案後自首，已在受理後依相關規定辦理，並尊重該同仁主動前往地檢署自首的意願，本局會負起保障同仁相關權益。

消防局透露，經地檢署檢察官庭訊後，該同仁已被請回，因案件已進入司法程序，局方會配合檢方後續調查，但該同仁有請本局代為發表聲明，也希望外界能給他空間，讓他可以正常生活。

新北市消防局人員自首外流恩恩案橫向錄音檔，發出聲明自清。（圖／新北市消防局提供）

該名消防局人員在聲明中表示，民進黨新北市議員參選人卓冠廷是他的高中同學，在4月和他連絡討論恩恩案的狀況，因此他下載了資料給卓，說明消防局流程沒有疏失，沒想到後續政論節目就播放出了錄音檔，「事實上我從來沒有同意讓他播放或使用。」

該消防局人員說，此事件已造成119處理本案相關人員隱私曝光和擔憂，影響消防局士氣和形象。他對一時失察的行為感到後悔，希望洩漏出去的檔案能不再被媒體播放，造成更多人的困擾。