黑心快篩混充富樂快篩引起全民公憤，國民黨發言人白喬茵日前公開衛福部簽收醫優科技公文的證據，質疑政府明明早知有疑慮還讓該快篩賣了1個月，昨（19）日她再度開砲，點名衛福部長陳時中及食藥署長吳秀梅應下台。

白喬茵昨日在臉書表示，醫材都是經過政府審核的，政府應該協助民眾討回公道才對，但如今事件爆發，政府卻沒為民眾挺身而出，吳秀梅還稱「廠商來的資料不正確，應要好好檢討業者」，一句話就把沒盡到把關的責任往外推。

白喬茵指出，富樂快篩的EUA是由食藥署所簽發，公文要經過吳秀梅、陳時中用印，「既然沒在用心把關，那這個章請工讀生來蓋就可以了，說不定精通外語的工讀生還能抓出問題！」

白喬茵表示，案件爆發後吳秀梅先是躲起來，出面後說的也盡是風涼話，質疑「用良心做事很難嗎？」她說，若下一步被檢調揪出有官商利益牽扯，「你們可知道，這已經不是違反醫療器材法規的問題，而是謀財害命」。

白喬茵認為，為了讓黑心快篩事件的真相浮現，陳時中、吳秀梅都應該立刻下台，「你們留在位置上，就可能滅證，讓被施壓的公務員不敢講真話！」