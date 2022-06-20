宜蘭市民權路二段一處民宅今（20日）上午5時34分發生火災，1至3樓狂冒濃煙、火勢猛烈，宜蘭縣消防局獲報後，即派出宜蘭、壯圍、員山等6個分隊人車前往搶救，於7時13分熄滅火勢，現場無人傷亡，起火原因釐清中。
消防局第一大隊副大隊長陳舜堯表示，抵達現場發現2、3樓已全面燃燒，火勢非常猛烈、濃煙竄起，1、2樓堆滿大量音響器材，而3樓因是鐵皮屋的關係，輕微延燒到隔壁左右2戶，所幸當時沒有人員受困，經過1個多小時搶救後，熄滅火勢，財物損失及起火原因調查釐清中。
宜蘭市民權路二段一處民宅今（20日）上午5時34分發生火災，1至3樓狂冒濃煙、火勢猛烈，宜蘭縣消防局獲報後，即派出宜蘭、壯圍、員山等6個分隊人車前往搶救，於7時13分熄滅火勢，現場無人傷亡，起火原因釐清中。
消防局第一大隊副大隊長陳舜堯表示，抵達現場發現2、3樓已全面燃燒，火勢非常猛烈、濃煙竄起，1、2樓堆滿大量音響器材，而3樓因是鐵皮屋的關係，輕微延燒到隔壁左右2戶，所幸當時沒有人員受困，經過1個多小時搶救後，熄滅火勢，財物損失及起火原因調查釐清中。
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