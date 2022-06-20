1名女網友在《爆料公社二社》抱怨，她日前收到2張直行車占用轉彎車道的罰單，但罰單中的地點及經過車輛都一樣，僅日期和時間不同，貼文一出，引起網友們熱議，而警方也在文中回應表示，罰單為員警作業疏失致重複舉發，已請監理機關撤銷裁罰，造成不便敬請見諒。

原PO在臉書社團《爆料公社二社》以「這個遊戲叫做找出兩張圖片不一樣的地方」發文，她分別在5月28日和6月3日各收到1張直行車占用轉彎車道的罰單，但2張罰單的停車位置及周遭騎士竟都一模一樣。

她不解地說：「我不清楚這是誰的原因耶，就算我兩天剛好都到同一個地方，那騎在我前面的機車跟開在我旁邊的車也都剛好是同樣那些人？」她表示其中一天根本沒有去過罰單中違規的地方，自嘲地說：「這是靈異事件嗎？」

文章曝光後，大批網友紛紛留言：「應該是舉發日期錯誤重新告發，有一張是無效的」、「太誇張了，根本是擾民！自己又要跑一趟監理站」、「連我兒子都說 兩張一樣的」另外警方也在文中回應：「親愛的網友您好，您所反應問題經查係舉發員警作業疏失致重複舉發，舉發單位已於6/17日函請監理機關撤銷裁罰，造成不便敬請見諒，如有其他疑問請洽楠梓交通分隊07-3633501，謝謝」。

高雄市楠梓警分局交通分隊表示，員警在進行舉發作業時，因一時疏忽，電腦軟體重複產出相同資料夾，造成5月28拍下的交通舉發單重複輸出，光6月3日就有26張罰單重複舉發。目前已請監理機關撤銷重複舉發罰單，並對該名員警進行行政責任追究及懲處，後續將全面釐清是否還有類似情形發生。