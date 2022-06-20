圖為中國國民黨中央黨部的招牌。（資料照/劉宗龍攝）

朱立倫為何要柯志恩選高雄市長？ 前主委一句話爆「背後盤算

高雄市長選舉，國民黨人選尚未決定但各方人馬動作不斷，近日孫文學校總校長張亞中動作就十分積極，但國民黨前組發會主委張雅屏日前分析，國民黨絕對不會給張亞中選，因為與其給張，還不如去培養2024的立委參選人。該分析曝光後引發不少網友討論，卻也是各有力挺對象。網友紛紛說「在地高雄人的我們，唯一支持張亞中校長」、「請大家支持陳玉珍立委來參選高雄市長」、「堅定支持張校長」、「柯志恩女戰神牌可以試試」。

根據《中評社》17日報導，張雅屏表示，對黨中央來說，高雄市長這個局絕對不是只有考慮市長候選人，而是要考量到整個市議員甚至是2024年立委改選的局，所以他們絕對不會讓張亞中來選。但他認為，黨中央屬意的柯志恩，戰鬥意志不高，對立委佈局、議員護盤，恐怕更沒有幫助。

張雅屏的分析曝光後，引發不少網友湧入相關報導影片底下討論，有超過150則留言，有人說「朱都找自己人」、「堅定支持張校長」、「我覺得是張教授參選高雄市長，比較有魄力」、「建議朱立倫選高雄市長」、「柯與其他立委只是想乖順的聽中央」、「柯志恩」、「非在地不投」。