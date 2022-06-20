來自加拿大的知名導演保羅哈吉斯（Paul Haggis），過去曾以電影《衝擊效應》（Crash）打敗《斷背山》奪下奧斯卡最佳影片及最佳劇本獎，在演藝圈中佔有一席之地。不料，近日他卻遭到一名女子指控他涉嫌性侵遭警方逮捕，令眾人相當震驚。

根據外國媒體的綜合報導，保羅哈吉斯日前前往義大利南部的奧斯圖尼（Ostuni），參加6月21日於當地新開辦電影節「Allora Fest」，替主辦單位為他所安排的大師班進行教學，沒想到周日凌晨，當地警方就收到一名外籍女子的通報，指稱自己在周日凌晨被保羅哈吉斯獨自帶到鄰近的布林迪西薩蘭托機場，並將心理及身體狀況都不佳的她獨自留在那便離開，待機場人員發現後才替她進行初步的急救，並通報警察、送往醫院治療。隨後，女子還提到自己連續2天都遭到保羅哈吉斯強迫發生性關係，因此身心靈都遭到嚴重的創傷。

警方隨後便將保羅哈吉斯，以涉嫌性侵及嚴重的身體傷害等罪嫌逮捕歸案，而活動主辦單位接到保羅哈吉斯被捕的消息後，也感到相當震驚，立即取消他在當地的所有行程，待調查結果出爐再做安排。

事實上，現年69歲的保羅哈吉斯在2018年時就曾遭到多名女性指控性騷擾，其中2人還指控他強暴，他雖否認到底卻已留下相關紀錄，沒想到今年再度爆出疑似性侵的消息，讓許多粉絲都對他相當失望。