紅人新秀強投艾許克拉夫特（Graham Ashcraft）前一場登板對戰釀酒人，他對於被主審要求移除結婚戒指有些錯愕。艾許克拉夫特賽後說：「他叫我拿下戒指，我問我為什麼得脫下戒指，我不該被強制，顯然這是昨天冒出來的新規定。」他的婚戒戴在左手，也就是藏在他的手套裡面，他認為這不影響投球公平性。

An umpire asked pitcher Graham Ashcraft to take his wedding ring off of his glove hand pic.twitter.com/D5h2oFQVjA — Jomboy Media (@JomboyMedia) June 18, 2022

艾許克拉夫特返回休息區的時候向總教練貝爾（David Bell）抱怨，貝爾說：「我有看到聯盟發出的備忘錄，我沒看很仔細，當我見到這情況，我們重新再看一次規定，聯盟最近有提醒我們，我不知道這是否新規定。」下個半局艾許克拉夫特到場內詢問主審，主審告訴他聯盟早有這個規定，只是近日才要求嚴格執法。

大聯盟規則書載明「投手不可以在雙手、手指、手腕戴上任何東西，主審對於外部物質的認定有裁量權，但任何情況下都不允許投手戴著這些東西上去投球。」確實有些投手會在投球之前拿下手套，用雙手去揉球增加摩擦力，因此就算是戴在手套下面的戒指也必須移除。

艾許克拉夫特戴的是運動用婚戒，由矽膠製成，便於各種激烈活動。不過規定就是如此，他不能戴在手指。艾許克拉夫特後來把婚戒移去掛在脖子上的項鍊。一些球迷批評大聯盟管太多，在推特諷刺說，該不會以後投手結婚也要經過主審許可了。