蔡英文總統今天上午以錄影方式為「三軍六校院畢業典禮」致詞，期許三軍六校院畢業生持續學習，精進自我；莫忘初衷，不怕挑戰。希望大家在進入部隊後，都能運用所學，發揮專業，持續提升國軍戰力。

蔡英文今天恭喜三軍六校畢業生，經過重重考驗，順利完成學業。她說，接下來，大家就會掛上軍階，成為軍官，肩負起保衛國家、守護人民的重責大任。她期許畢業生：

第一，持續學習，精進自我。隨著國防科技的發展，戰爭型態也不斷改變。面對新武器和新科技的時代，各位更要能夠持續吸收新知，才能夠與時俱進，不斷提升競爭力。

第二，莫忘初衷，不怕挑戰。大家在執行戰備任務當中，一定會遇到挑戰。但不要因為一時的困難，灰心氣餒，因為國軍的精實訓練，不僅是為了守護心愛的家人，更是為了守護全體國人的安全。「請大家堅持信念，勇於接受挑戰」。

蔡英文也要感謝畢業生，選擇投入軍旅，將最青春的歲月奉獻給國家，「相信有各位年輕熱血的加入，中華民國國軍將會有更堅實的力量，來守護國家」。

特別是這幾年，我國大力推動國防自主，她希望大家在進入部隊後，都能夠運用所學，發揮專業，持續提升國軍戰力。「最後，再次祝福各位畢業快樂。今天我們以國軍為榮，未來，國軍也會以你們為傲」。