10:26更新，台股盤中持續受賣壓壟罩，一度跌餘200點，台積電跌6元摔至495元再次破底，目前暫報495.5元。

台股今（20日）以15649.20點開出，小漲20點，隨後翻黑下跌近50點，權值股台積電小漲1元，但馬上挫低至499.5元，陷入平盤震盪，聯發科漲10元觸及841元，金融股龍頭富邦金與國泰金出現1%左右的漲幅。

上周美國聯準會宣布強勢升息3碼，台灣央行則跟進升息半碼，受到升息與通膨壓力的影響，全球股市均陷入震盪，美股四大指數上周五漲跌互見，道瓊下跌38.32點（或0.13%）至29888.78點，那斯達克指數上漲152.25點（或1.43%）至10798.35點，標普500指數小漲8.07點（或0.22%）至3674.84點，費城半導體指數漲11.68點（或0.46%）至2578.54點。

台股上周五收跌197.35點，以15641.26點作收，成交值為3078.77億。三大法人同步賣超，合計賣超237.65億。自營商賣超30.13億，投信賣超30.82億，外資及陸資賣超176.70億。