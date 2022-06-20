根據《看台報告》記者傑克費許20日爆料，儘管到現在遲遲等不到籃網開出續約條件，籃網明星後衛厄文仍然計畫參加接下來的籃網新球季訓練營，如果他的這個表態屬實，代表他總算願意放下身段，且開始配合球隊運作，畢竟籃網上季太丟臉了。

籃網上季雖然闖進季後賽，卻在首輪遭到塞爾提克4勝0敗橫掃出局，也是今年季後賽系列賽唯一遭到橫掃球隊，最大的問題還是出在厄文身上，因為他堅持不肯接種新冠疫苗，也缺席不少例行賽，除了造就籃網落到東區第7，也讓哈登提前閃人。

厄文目前跟籃網僅剩最後1年3650萬美元的球員選項合約，以他目前的「臭名」來看，不太可能膽敢跳脫合約測試自己在自由市場的身價，所以他現在能做的，可能就是執行自己最後1年合約，然後乖乖配合球隊運作，首先就是點頭出席訓練營。

只是厄文向來說話出爾反爾，只要他的心情不好，不管什麼承諾也都不算數，像是之前他曾允諾波士頓球迷續留，隨後卻毫不遲疑跳槽籃網跟杜蘭特，可是最近傳出連杜蘭特都快受不了厄文的種種詭異舉動，厄文下季能否繼續留在籃網恐怕很難講。