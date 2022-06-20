今早地牛翻身，全台有感！花蓮今天上午9點05分，發生芮氏規模6.0地震，規模雖不如今年3月23日的6.6，也比5月9日的6.1小，但地震深度卻非常淺，距地表僅7公里，搖晃程度全台有感，國家級警報大作！

超淺層地震！規模6.0全台有感 最大震度花蓮5級 北捷啟動慢速巡軌

【LIVE直播】全台有感！規模6.0超淺層地震 氣象局最新說明｜2022.06.20 @中時新聞網

正值周一上班時間，大台北不少在高樓層辦公的上班族感受到強烈搖晃。根據中央氣象局觀測，這起地震發生在花蓮縣光復鄉，花蓮首當其衝，震度高達5級；中央山脈兩側的台東、南投震度4級。

其他地區包括台中、嘉義、雲林、宜蘭、彰化、台南、台北等地，震度達3級，甚至連外島澎湖都有1級。