今早地牛翻身，全台有感！花蓮今天上午9點05分，發生芮氏規模6.0地震，規模雖不如今年3月23日的6.6，也比5月9日的6.1小，但地震深度卻非常淺，距地表僅7公里，搖晃程度全台有感，國家級警報大作！
正值周一上班時間，大台北不少在高樓層辦公的上班族感受到強烈搖晃。根據中央氣象局觀測，這起地震發生在花蓮縣光復鄉，花蓮首當其衝，震度高達5級；中央山脈兩側的台東、南投震度4級。
其他地區包括台中、嘉義、雲林、宜蘭、彰化、台南、台北等地，震度達3級，甚至連外島澎湖都有1級。
今早地牛翻身，全台有感！花蓮今天上午9點05分，發生芮氏規模6.0地震，規模雖不如今年3月23日的6.6，也比5月9日的6.1小，但地震深度卻非常淺，距地表僅7公里，搖晃程度全台有感，國家級警報大作！
正值周一上班時間，大台北不少在高樓層辦公的上班族感受到強烈搖晃。根據中央氣象局觀測，這起地震發生在花蓮縣光復鄉，花蓮首當其衝，震度高達5級；中央山脈兩側的台東、南投震度4級。
其他地區包括台中、嘉義、雲林、宜蘭、彰化、台南、台北等地，震度達3級，甚至連外島澎湖都有1級。
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