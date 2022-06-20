來自新加坡的混血男星立威廉，擁有精緻又深邃的混血五官，與高挑挺拔的身材，自從在《天國的嫁衣》、《綠光森林》等多部偶像劇演出後就打開知名度，受到大批粉絲的喜愛。而在2014年與圈外女友閃婚並共同育有一名女兒「Harper」的他，卻在國際父親節（6/19）前夕感染新冠肺炎，陸續出現「3大症狀」，令他痛苦到忍不住直呼「真的好想死」。

立威廉在本月18日於微博上發出貼文，證實自己近期感染了新冠肺炎，雖治療的過程相當辛苦，但他慶幸沒有傳染給其他家人；接著開心表示這段期間除了有太太在旁悉心照料外，還收到女兒Harper所製作的畫，讓他的精神很快就能恢復，而這些對他來說才是今年父親節收到最棒的禮物。

立威廉日前也在社群貼出度假文，是趁著女兒放暑假，趕緊帶著一家三口前往普吉島度假放風，未料，沒想到返回新加坡後他就開始感到身體不適，根據《聯合報》的報導，除了身體疲累、喉嚨痛之外，也出現畏寒等症狀。他還透露確診前4天症狀最嚴重，喉嚨痛如刀割、每半小時就會痛醒吐口水，身體還全身無力，嚴重到連去廁所都用爬的，讓他忍不住直言「真的好想死，這輩子從來沒有過的痛苦」。不過，經過幾天吃藥、休養後，立威廉的情況已逐漸好轉，也讓粉絲們鬆了一口氣。