台中石岡壩昨日進行調節性放水，造成6名戲水民眾受困沙洲，所幸全部獲救未造成憾事。中水局表示，石岡壩為大甲溪最下游端的水庫，平常配合上游台電水庫發電放水及下游大台中地區民生與農業供水需求，每日即時性調節運用大甲溪水源，呼籲民眾勿違反規定於河川未開放區域內嬉戲，並應隨時留意上游水庫放流警報。

中水局表示，昨日石岡壩維持常態放流32立方公尺／秒，下午配合上游台電馬鞍壩發電增放水量，並依據石岡壩水庫運用要點規定，分別於下午2點18分及5點30分二度進行放流警報，以提醒民眾注意自身安全，並自下午3點18分起開始，將水庫下游放水量自32立方公尺／秒，逐步增加，於下午6點30分放水量已增大至79立方公尺／秒。

中水局指出，在接獲台中市消防局請求協助電話後，即刻配合調降至19立方公尺／秒。在水庫減低放水後經消防人員搶救，所幸5大1小的受困民眾全數獲救，有驚無險。

中水局再次說明，本次意外事件始末，主要為民眾違反規定於河川未開放區域內嬉戲活動，同時也未注意上游水庫放流警報，以致發生受困情事。中水局再次提醒民眾，於河川水域進行各項活動應遵守水利法令規定，活動時更應注意自身安全，尤應隨時留意上游水庫放流警報，並配合即時撤離危險區域，以免憾事發生。