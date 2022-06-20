新竹縣一對年輕情侶17日在台北市飲酒後，凌晨請代駕開車返家，途中行經桃園時2人疑因感情糾紛起爭執，林男持刀劃傷自己左手，林女接著奪刀朝自己的左胸刺3刀，因失血過多送醫不治。目前檢方相驗初步判定，林女應為自殘致死，確切死因仍待進一步解剖釐清。

警方調查，28歲的林男和24歲林女為居住在新竹縣的情侶，女方自國立清華大學畢業後從事羽球相關工作，男方職業不明但開著一輛名車，雙方在一起不到1個月。2人17日凌晨在台北市某酒店飲酒後，請代駕開車載他們返回竹縣住處，路途行經中壢時2人發生爭執。

據悉，林女生前疑與前男友仍有聯絡，前任還在她生日時送上生日禮物，似乎讓現任心生不滿，林男當天在路途上看見女友的前任又傳來訊息，雙方因此爆發口角，林男甚至還透過視訊和對方對質，更相約在中壢某KTV談判。

警方表示，當時這對林姓情侶呈酒醉狀態，林男激動地持車上自備的30公分球棒型隱藏小刀割自己的左手腕，林女見狀立刻奪走刀子，往自身左胸狂刺3刀，傷及心肺等重要器官，血流不止當場昏迷。

據了解，由於當時來自台北的代駕司機對中壢的醫院位置不熟悉，林男便自行開車將林女送往醫院急救，但因傷勢過重，林女仍於17日清晨5時許宣告不治。目前檢警初步排除他殺可能，認為林女身亡應是自殘所致，且訊問林男與代駕說法大致相同，確切死因仍待解剖後才能進一步釐清。

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