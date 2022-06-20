謝忻2019年與主持搭檔阿翔爆發不倫戀，重創演藝事業和形象，她靠著正面迎戰和積極努力，才終於從谷底翻身，謝忻日前也登上知名脫口秀節目《炎上》，自嘲自己的「偷吃」過往，不過她游走尺度邊緣，加上拖其他藝人下水的橋段，卻引發部分網友不滿，還留言酸謝忻「連諧星都不配」、「去擺路邊攤小吃」，對此，謝忻也大方回應了。

謝忻在《炎上》大方承認「偷吃」過往，更把白雲拉進來笑稱：「這樣我就不是唯一愛偷吃了人」，還猛虧在場的澎恰恰、博恩和賀瓏，辛辣言論逗得全場哈哈大笑，謝忻游走邊緣的尺度，卻引發部分網友不滿，認為她虧白雲、澎恰恰等人，只是為了撇清小三臭名。

有網友直接標記謝忻，並狠嗆：「真的難笑，連諧星都不配當，笑死」、「我覺得當演員也沒什麼看頭～你還是教你的鋼琴～演藝圈不適合你～」、「還是算了吧你～那去擺路邊攤小吃也可以」，對此，謝忻則坦言：「我也覺得表現不好，希望在演員這條路上可以越來越好」。

同時，謝忻也說：「不管做哪一份工作都要用盡全力，都要認真」，她認為，不管是喜劇、教學、演戲，或是去路邊攤賣小吃也沒有不好，都是她的夢想清單之一，謝忻還向叫她去賣小吃的網友道謝，「主持那麼久的美食節目，我還真的有這個念頭」，她也提到，等她慢慢把今年的夢想清單完成，或許未來真的會有小吃攤計劃。