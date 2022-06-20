5至11歲學童BNT第2劑疫苗22日起開打，可能要一直打到暑假。全國教育產業總工會今天發布新聞稿表示，教師不是廉價勞工，建議教育部要求各地學校於暑假前先發放意願書（家長同意書），暑假期間由家長逕行攜往各疫苗施打站點施打第二劑兒童BNT。

由於全國12歲以下兒童新冠重症不斷增加，目前已累計54例重症、17人死亡，許多家長希望兒童第二劑疫苗盡快施打，為加強兒童防疫能力，指揮中心也將於22日開打第二劑兒童輝瑞BNT疫苗，只需與第一劑相隔超過4周即可施打。

全教產發現發現各縣市的第二劑兒童BNT約分為「疫苗施打站點」及「入校接種」2種施打計畫，但均超過7月1日，已進入暑假，由於未兼行政教師於學生寒暑假期間返校服務，須事先協商訂定，為避免學校於暑假期間未經事先協商訂定即要求導師返校服務學生疫苗施打事宜，建議暑假期間由家長逕行帶小孩至各疫苗施打站點施打第二劑兒童BNT。

中小學教師表示停課期間，因需混成教學，很多事情至少需做兩種（即面對實體學生及線上學生），或因學生染疫停停上上而需做兩遍以上，考卷出兩遍、作業兩遍、暑作出兩遍等，相當辛苦。

全教產說，一路走來，基層教師從口罩志工、酒精志工、量額溫志工、快打站志工，到最近的快篩志工，甚至淪「快篩大富翁」，無論教學或非教學工作，均已辛苦很久了，而未兼行政教師多年以來從無特休假，這個暑假讓老師們休息充電吧！