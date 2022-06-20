林智堅參選桃園市長選舉，張善政回應。（取自中時新聞網直播）

【LIVE直播】林智堅參選桃園市長選舉 張善政現身回應

民進黨已確定徵召新竹市長林智堅轉戰桃園市長，林也主態「始終認為個人的事小，團隊的事情重要，球來了我就接，我將全力以赴」。但此消息曝光後也讓林智堅引來「落跑市長」的批評聲浪，對此，國民黨參選人張善政對此表示，「他（林智堅）的選擇我不去批評」。他並透露，已決定遷籍之處。

民進黨選對會建議徵召新竹市長林智堅選桃園，消息公布後張善政首個公開行程是到龜山拜訪前國策顧問李總集，黨籍提名議員參選人桃園區凌濤、龜山區林明義也陪同。張善政今上午表示，不管民進黨派誰選桃園，只要是願意真心為桃園奉獻，覺得都是好事情；是否喊話林智堅請辭新竹市長?張說，他還有任期決定來選桃園是他的選擇，選民也會有自己選擇。

被問及是否會覺得林智堅是「落跑市長」?之前民進黨批評前高雄市長韓國瑜，現在有點雙標？張善政回應，「他的選擇我不去批評，我會聚焦以後我們在桃園的政見等等，他自己的選擇自己面對，選民也會有自己選擇」。

67歲的張善政對上47歲的林智堅，外界將2人競逐稱為「世代之爭」，張善政不怕拉不到中間選民的票，他認為年資也是一種經驗的指標，相信年輕人會用明亮的眼睛，知道誰對桃園真的有提出有貢獻的政見，不會只迷戀於年紀這項因素。

被問到民進黨參選人確立後立即團結、桃園卻仍待整合，張善政坦言會花時間，但目前都在漸入佳境，自己不擔心，也提到和羅智強在市府前合體後，議長邱奕勝和羅、黨籍議員聚餐，但他當天行程排滿、實在調不出來，他相信隨著時間國民黨會越來越好。

張善政下午也將到龍潭戶政事務所辦理遷戶籍，他笑說：「不用講也猜的到！」，他說自己跟桃園淵源始於龍潭，「飲水思源」，因此龍潭落籍會是第一選擇。至於是否有通知龍潭立委呂玉玲？張善政說，呂很清楚他在龍潭工作12年，且不用打招呼她也很清楚自己隨時都對她表達善意，不缺戶籍上還要特別通知，「相信這些細節她不會計較！」

面對呂玉玲昨天生日，張善政被問到有無祝她生日快樂，他笑說：「你們有看到我送的花是嗎？」張說，前幾天就有衷心預祝呂玉玲生日快樂，提到現在疫情期間身體要顧好，強調雖然雙方沒有見面，但對她善意非常清楚、永遠不會變，待機會成熟一定會邀請呂玉玲到龍潭家裡坐坐。