民進黨選對會18日拍板定案，將徵召現任新竹市長林智堅參選下屆桃園市長，獲得現任市長鄭文燦力挺，藍綠白人選全都確定，港媒《中評社》今（20日）報導分析，鄭文燦表態力挺林智堅轉戰，指定接班意味濃，同時國民黨主席朱立倫也力推前行政院長張善政參戰。《中評社》直言，朱、鄭兩人都有「謀大位」的條件，目前形勢對他們看來都不利，但只要誰最後能把「中意人」送上市長寶座，將有機會順勢翻身。

《中評社》提到，鄭文燦在2018年九合一選舉替綠營在北台灣保住一都，2019年更加入民進黨總統初選協調5人小組（其他成員為：行政院長蘇貞昌、監察院長陳菊、民進黨立院黨團總召柯建銘與時任民進黨主席的卓榮泰），與大老比肩協調蔡賴配，使鄭一度被視為最可能代表民進黨出戰2024的「大阿哥」。

但《中評社》指，近兩年嚴峻的新冠肺炎疫情重挫了鄭文燦的聲勢，同時國民黨對收復桃園野心勃勃，「加上黨內有賴清德繼續持盈保泰，陳建仁也加入民進黨伺機而動，鄭文燦看似漸漸自2024大阿哥的位置上淡出」，若國民黨真收復桃園，鄭文燦在桃園8年的政績將進一步受創，想挑戰2024會更難。

因此《中評社》認為，若民進黨能繼續在桃園執政，是鄭文燦力拚翻身的一次良機，加上林智堅是柯建銘子弟兵出身，「蔡英文若有意拱鄭文燦接班，阻力或許會小一些」。反之若民進黨丟了桃園，就算總統蔡英文強力扶持鄭文燦「只怕雜音會很多」。

國民黨部分，《中評社》表示朱立倫與鄭文燦的處境類似，兩人不僅都當過桃園首長，「資歷可上2024戰場」，但形勢都對自己不利。鄭文燦被疫情連累，朱立倫則是民調低迷，「在挑戰大位缺乏亮點表現」。

《中評社》直言，此次張善政代表國民黨空降桃園參選，是朱立倫能否立下軍威的一仗，朱在提名過程中面對到的一切爭議，都必須透過國民黨成功收復桃園來化解，而朱立倫身為現任黨主席，包袱也遠大於鄭文燦，倘若國民黨再丟桃園，「朱立倫翻身的機會恐怕會更渺茫」。