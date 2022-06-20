大陸男星黃曉明和Angelababy楊穎結束7年婚姻，雙方將共同撫養4歲兒子「小海綿」，儘管已無夫妻緣小孩仍需爸媽關心，近來黃曉明在19日國際父親節這天，驚喜收到小海綿傳給他的父親節影片，輕口喚出一聲聲「爸爸」無比溫馨，如今他同樣會盡職擔起人父的重任。

黃曉明在19日和小海綿歡度離婚後的第1個父親節，只見他將4歲兒子高舉扛上厚實肩膀坐好，父子感情互動十分親密。他在微博寫下：「爸爸，曾經你是我的英雄。現在，你又教我成為了他的英雄。父親節快樂」隨後曬出兒子寫給他的親筆卡片影片，不過片中卻傳出1個女聲疑似為Angelababy。

7年童話婚姻結束，兩人共同照料4歲兒子小海綿。(圖 黃曉明 微博)

在離婚後的首個父親節中，小海綿親筆用生澀的字體寫下「父親節快樂」，小朋友本人更用著奶萌童音緩緩唸出：「爸爸，這個字是我自己寫的，爸爸節日快樂」片尾卻有個催促聲傳出來，網友猜測應是baby在問錄完影片沒，可見夫妻二人離婚後沒有交惡，至於黃曉明也落淚表示：「沒想到我也有這麼一天值了」。

小海綿和爸爸黃曉明和祖父玩籃球合照。(圖/黃曉明 微博)

另一方面，黃曉明也曬出和自己爸爸合照，照片中的爸爸笑容溫馨，手裡拿著兒子送給他的賀節花束，並加碼曝光爸爸年輕時照顧他的舊照。每一樣物品都有著爸爸對他的關心，如今他也會將這份情留給小海綿，最後他也曬出三代同堂穿球衣玩籃球合體照片，難得的3代人同框畫面簡直是父親節最好禮物了。