澄清醫院中港院區胃腸肝膽科主任何士奇表示，患者影像檢查發現手術前有明顯肝腫瘤（左圖箭頭處），手術後腫瘤已無殘存（右圖）。（澄清醫院提供／馮惠宜台中傳真）

一位從事國際貿易68歲男子，因疫情嚴重影響公司業務，更拚命開拓生意，日夜作息不規律，近月常感到腹部隱隱作痛，一求診才發現肝右葉有一顆約3.2公分腫瘤，確診是惡性肝癌，該患者當機立斷接受「微波消融術」治療，利用熱能讓肝腫瘤快速凝固壞死，僅花了10分鐘的治療時間。經術後追蹤，其肝腫瘤已無殘存。

澄清醫院中港院區胃腸肝膽科主任何士奇表示，這位事業心很重的男子，本想將公司交棒給第二代經營，好好退休享清福，卻遇到兩年的新冠疫情衝擊，無法順利交棒出去，害怕公司倒閉，自己日夜拚命做生意，沒想到近月來右下腹部有微微悶脹感且頻率加劇，才在兒子陪同下前往澄清醫院胃腸肝膽科看門診。

何士奇說，患者原本就有B型肝炎，利用電腦斷層攝影(CT)與磁振造影(MRI)雙重檢查，發現該患者的肝臟右葉有一顆約3.2公分的腫瘤，經病理切片確診為惡性肝癌，而腹痛是那顆3.2公分腫瘤，已壓迫肝臟表面神經所致。

經患者同意進行肝腫瘤「微波消融術」治療，透過高頻率電磁波導入腫瘤，皮膚組織表面切口只約0.3公分，精密儀器從此開口進入，利用組織中水份的高速震動，瞬間產生60℃至150℃的熱能，快速使腫瘤局部凝固與壞死，整個療程約10分鐘。該患者順利手術後，均定期影像檢查與抽血追蹤，其肝腫瘤已無殘存。

何士奇說，由於是惡性肝癌，最好立即處理，以免日益增大以及有癌細胞轉移的可能。微波消融術可針對患者的腫瘤狀況，精確控制消融範圍，在手術時間縮短、傷口極小的過程中，不僅能保全肝臟完整性，同時保護肝臟機能最大化。