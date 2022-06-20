婚姻是門深奧的學問，其中，婆媳問題不僅百百種，且範圍之廣泛，有時表面看上去平靜美好，私下卻是暗潮洶湧，讓許多人深受其擾又難以得知解決方法，近日女星楊皓如就在節目上分享，自己身旁一名7旬貴婦的案例，透露這位婦人外型非常凍齡，同學們紛紛求教保養方式，她坦言自己去整形，動刀理由竟是因為婆媳問題。

楊皓如近日作客《媽媽好神之俗女家務事》節目，聊到女人之間愛比較的話題，她提到曾聽過一個誇張的案例，表示平時在上插花班，班上有個70多歲的貴婦，外型保養之好，看上去比實際年齡至少減了20歲，彷彿50歲的熟女，讓許多同學看了羨慕，紛紛詢問她有什麼回春秘訣。

沒想到貴婦竟說，這都拜媳婦所賜，她透露自己只有一個兒子，家裡就老公、兒子跟她，因此她一直是家裡唯一的女性，但兒子結婚後，把媳婦娶進門就讓她感受到地位受威脅，更說出：「兒子被她(媳婦)騙去，老公也對媳婦特別好」，貴婦因此心生不滿，認為身旁的男人都被媳婦搶走了。

這位貴婦因此起了競爭心，覺得不能輸給媳婦，因此平時觀察媳婦的穿著打扮跟飲食，偷偷學起來，更狠下心求助醫美，豪砸120萬打幹細胞回春，之後再做雷射除皺紋療程，整個人從內到外都變得年輕，這麼好的效果竟都是被媳婦「激到」所致，而節目來賓聽了，其實覺得7旬貴婦的作法也沒有不好，「錢投資在自己身上滿不錯」。