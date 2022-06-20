佛光山惠中寺未來與希望系列講座， 6月18日邀請有行走百科全書之稱的謝哲青主講《在可知與未知之間》，他以廣博的知識，帶領大家共同感受人類藝術與人文的盛宴，藝術是如何穿越可知與未知之間。

惠中寺未來與希望講座 謝哲青闡明藝術人文如何穿越可知與未知

謝哲青說，自己旅行，常去看廢墟，去看充滿滄桑之地，到災區、戰區、高山，去看經過恐怖破壞的荒蕪與蒼涼，藉此重新認識自己，體會佛教的成住壞空。他認為現代充滿資本主義的思想，如果只是滿足熱鬧歡娛的遊玩，只是旅遊，而非旅行。

很多人以為人類的共同點是語言，其實不是，因每個人生活立基點不同，生命經驗不同，即使住在同一城市，但都有各自家庭，所以對同樣概念也會有出入，並舉20世紀語言哲學家維根斯坦獅子會說話的故事來說明，人跟人最大的分歧就在語言，人會吵架的原，是因為我們對語言的理解不同。

佛光山惠中寺未來與希望系列講座， 6月18日邀請有行走百科全書之稱的謝哲青主講《在可知與未知之間》。／佛光山惠中寺提供

謝哲青剖析，我們活在現實與超現實的兩個世界中，現實的世界是可知的、會隨著時間而灰飛煙滅；藝術、哲學、倫理、宗教乃至於生命與死亡等這些超越現實的東西，能跨越時空觸動我們心理最深密的感受。他認為如何在現實與非現實之間找到共通點？藝術更是一條入徑。

謝哲青說，在西方，文藝復興前一切都受宗教制約；文藝復興後，人類終於在永恆前抬起頭，在亮光處睜眼。並藉米開朗基羅於西斯汀禮拜堂的創世紀壁畫中，亞當夏娃被逐出樂園畫作來說明，在藝術鼎盛時期，人類開始覺醒，在神前不再卑微。

謝哲青說，自己旅行，常去看廢墟，去看充滿滄桑之地，到災區、戰區、高山，去看經過恐怖破壞的荒蕪與蒼涼，藉此重新認識自己，體會佛教的成住壞空。／佛光山惠中寺提供

謝哲青強調，唯一能穿透現實與超現實，能讓我們立足在己知與未知之間的是人文學科，它的基礎是情感，它講的是人與人間情感溝通。人文這兩字是來自周易《賁卦彖辭》：「觀乎天文，以察時變；觀乎人文，以化成天下。」透過人文素養，可以增進人我之間的同情、同理。

文學家與藝術家最終的目的是，希望藉由創作來激起我們對人的情感，藝術的核心是合，與眾生合、與同參合、與萬法合，合是我們試著以同情、同理、共感的方式去理解人到底會有什麼樣的情緒及波動，我們可以為他做什麼，這是人文素養的核心，是人文價值最重要的地方。

謝哲青說，藝術最易被人誤解，紙醉金迷不是藝術，真正的藝術是對弱勢群組的關懷，可以劈開人與人之間的寒冰。人與人最可以溝通的是情感同理，我們多一點憐憫就是踏進藝術的境界，可以靠藝術情感穿越可知與未知之間。