美國FED「暴力升息」，成為今年台股「護國神山」台積電(2330)最大利空？專業投資機構分析，台積電財務穩健，產業前景樂觀，常被市場視為「類」公債投資，也就是台積電穩健的配息和高殖利率，幾乎可以取代美國公債。因此當美國FED強力升息下，使美債殖利率上揚，美債債息升高至和台積電配息不相上下，甚至是高過台積電的配息率，那就會引發機構型投資人將資金由台積電撤出，轉至美國公債。

專業投資機構分析，過去台積電以穩定配息為主，2022首季配息2.75元，預期全年約為11元，6月17日台積電收盤價為501元，換算殖利率為2.2%。

而今年以來美國2年期公債殖利率持續飆升，2年期美國公債殖利率已拉高到3.14%，後續隨Fed Fund Rate升息將持續推升公債殖利率。專業投資機構預測，以FFR與2年美國公債殖利率進行回歸預估，以年底FFR 3.75%預估，則2年公債殖利率升至3.67%。

以兩年期美國公債殖利率由3.14%往上至3.67%來說，專業投資機構分別在台積電樂觀、悲觀EPS情況之下換算股價，即台積現金殖利率達到與公債殖利率同等吸引力情況，製作敏感性分析，1.樂觀情況：台積電EPS 34.92元，公債殖利率維持目前3.14%水平，則台積電股價回檔至367元。2.悲觀情況：台積電EPS 29.97元，公債殖利率上升至約3.67%水平，則台積電股價回檔至269元。預估隨美國兩年期公債殖利率上升，台積電股價需回檔至269~367元的區間內。

專業投資機構分析，若以台積電目前權重為28.0417%，進行後續每1元台積電價格變動影響大盤點數，則台股恐回測的點是在14703~13553元左右。

專業投資機構強調，美國拜登宣布要取消對中國301關稅、短線美股、台股(跌幅過大)乖離過大、六月底有作帳行情、油價大跌等，都有台股反彈訊號。但由於FED升息的大方向不變，且美債和台積電股價的連動關係，因此對於中長線仍看得很保守。