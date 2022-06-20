為了壓制大漲的通膨，韓國政府除了一直升息外，現在又宣布再減收燃料稅，同時也鼓勵當地民眾多利用大眾交通系統，希望可以順利度過目前進口能源價格大漲的困難時刻。

從7月份開始，韓國燃油稅減額度將從現行的30%增至37%，適用時間預定先到2022年底。5月時，韓國才剛把燃料稅減收額度從20%擴大至30%，但進口能源價格實在壓不下來，於是現在才又再減少徵收燃料費用。

若依照韓國政府新規定，目前每公升573韓元，約0.44美元的燃油稅，可望再降低57韓元，也就是只要收516韓元。飽受通膨之苦的韓國，當地5月CPI(消費者物價指數年增5.4%，漲幅創約14年來最大，4月份的通膨也不遑多讓達4.8%。

為鼓勵韓國民眾多多乘坐公共運輸車輛，當地政府計畫在2022下半年，祭出相關搭乘減稅大減80%龐大誘因。同時，前幾天罷工才落幕的韓國大貨車駕駛最低薪資保障，韓國政府也會繼續實施有關政策。

至於航空燃油部分，也暫時取消韓國航空公司約3%的進口稅務，希望能避免當地機票大漲。同時，從現在到2022年底，韓國政府也會儘可能凍漲公共設施基本收費，例如水電瓦斯以及郵政鐵路等。

不過，韓國國營的KEPCO(韓國電力公司)卻大聲疾呼，希望能在第3季調漲電費，因為已被太貴的進口能源成本壓得喘不過氣來，虧損也因此與日俱增。經計算，KEPCO光是2022年前3個月，大虧的天價金額竟高達7.78兆韓元，已比2021一整年營損約5.86兆韓元，還要高出大概33%。

韓國在5月份時，當地民眾支付的水電瓦斯費用年增9.6%，幅度創2010年元月當地政府開始統計以來最大。上周，韓國政府將當地2022年通膨預估值，從半年前預測的2.2%，大幅上修至4.7%，有機會創下14年之最。