民進黨立委高嘉瑜去年因自曝房間衣物堆積如山、枕頭泛黃的照片，引發熱議，今(20日)她則曬出家中陽台的整理前後的對比畫面，更提到「努力清洗10年沒整理的陽台」。此話一出，再度震驚網友，不少人留言表示，「佩服！真的太厲害了」、「超無言的，前後也差太多了」。

高嘉瑜今在臉書說，為了怕來修洗衣機的人嚇到，於是努力清洗10年沒整理的陽台，這就是所謂蝴碟效應吧，「老天爺一定是希望我整理陽台，才讓洗衣機壞掉吧！」從她曝光的對比照中可見，木頭櫃子上堆放的物品相當凌亂，看起來似乎也有不少灰塵。

畫面曝光後再度引發網友關注，有人說「如果照這論點，要壞的東西，是不是還很多」、「到底是好事情還是壞事情」、「修好了，委員開心唱歌又嚇到」、「看過高委員的枕頭，我想工人肯定是有心理陰影的」、「阿娘喂，我以為是探險的鬼屋」、「枕頭套有沒有順便洗一洗」；還有人認為「要走進陽台前，還是會先被客廳嚇到啊XD」高嘉瑜也現身回應，「有想說要拿布蓋起來」。

不過，也有身為家電維修師的網友現身透露，「悄悄的跟你說，你這還算乾淨，我看過連路都沒有，然後洗衣機要放在垃圾堆上面平放才能維修」。