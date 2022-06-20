中國人民銀行（大陸央行）授權全國銀行間同業拆借中心今（20日）公布，2022年6月1年期貸款市場報價利率（LPR）為3.7％，5年期LPR為4.45％，均與上月持平。在上個月5年期以上LPR大手筆下調15個基點後，6月LPR按兵不動。

1年期LPR通常與企業短期貸款利率掛鉤；5年期LPR適用貸款期限為5年以上的貸款，房貸利率通常以5年期LPR定價基準加點形成。

在本月人行的中期借貸便利（MLF）操作中，作為中期政策利率的MLF利率未變。6月15日，人行連續第3個月等額等價續做了1年期中期借貸便利（MLF）操作。

一度連續19個月保持不變的LPR在去年12月和今年1月以及5月進行了下調。在上個月的LPR調整視窗中，5年期以上LPR下調15個基點，創下最大降幅，同時也是2019年8月LPR改革後是首次出現1年期不變而5年期以上品種下調的情況。

此外，2021年12月20日，LPR進行了不對稱降息：當時1年期LPR下調5個基點，5年期以上LPR不變。1月則進行了雙降，1年期LPR下降10個基點，5年期以上LPR下降5個基點。

貸款市場報價利率（LPR）由各報價行按公開市場操作利率（主要指中期借貸便利利率）加點形成的方式報價，由全國銀行間同業拆借中心計算得出，為銀行貸款提供定價參考。目前，LPR包括1年期和5年期以上兩個品種。