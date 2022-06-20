俄羅斯持續入侵烏克蘭，在西方各國制裁之際，俄國則祭出反制措施作為報復手段，包括限制氖氣(Neon)等惰性氣體出口，由於其為製造晶片時的關鍵原料，專家分析南韓恐怕是首當其衝的受害對象。

美國媒體《CNN》報導，俄羅斯5月底宣布將限制對不友好國家出口包括氖氣在內的惰性氣體，是生產半導體晶片時的關鍵原料，影響所及包含智慧型手機、洗衣機和汽車電子晶片等。

報導引述半導體市場研究公司Techcet高級技術分析師桑德奎斯（Jonas Sundqvist）說法指出，俄國限制惰性氣體出口，三星（Samsung）所在的南韓首當其衝，原因在於南韓高度依賴惰性氣體進口，而且南韓境內沒有提高惰性氣體產量的廠商，不像美國、日本和歐洲有大型天然氣公司，具備自給自足的能力；至於大陸可能是最大受益者，北京政府從2015年開始積極發展半導體產業，還投資提煉惰性氣體的裝備。

管理顧問公司貝恩（Bain & Co.）則指出，俄羅斯與烏克蘭佔全球惰性氣體出口供應量的30%，強調俄羅斯限制出口惰性氣體，可能使全球晶片荒更加惡化，但暫時不會影響全球晶片生產。