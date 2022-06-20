台北市長參選人蔣萬安今接受POP radio廣播專訪。（POP radio提供／游念育台北傳真）

國民黨在台北市先起步，提名蔣家後代、立委蔣萬安參選台北市長，蔣萬安今接受廣播專訪，主持人黃暐瀚問，如果給指揮中心打分數，會給幾分？蔣萬安直言，絕對是「不及格」，他提到，在還沒準備好的情況下，就讓國人冒著風險與病毒共存，放任民眾不管，像是快篩試劑、兒童疫苗和口服藥，都是等到遇到了才開始準備，政府完全是懷著僥倖的心態。

蔣萬安表示，大家很深刻4月的時候，政府喊出「新台灣模式」，要重症清零，但在後續防疫整備，包括快篩、兒童疫苗和口服藥物，都沒有準備好，去年大家對指揮官陳時中，抱著很大的信任。

他提到，政府覺得其他國家都可以與病毒共存，台灣應該沒問題，在什麼都沒有準備好，就要與病毒共存，完全是僥倖的心態，造成今天確診致死率高於鄰近國家萬分之13，還引發兒童腦炎，但指揮中心卻說唯一的辦法是「不要染疫」，這是什麼樣的態度？民眾聽了作何感想？

此外，在疫情嚴峻時，地方和中央不同調，也是一個問題，像是中正紀念堂兒童疫苗施打站，地方說是荒謬不負責任，沒有與地方做好溝通，防疫政策淹沒在口水戰中。

另外，被問到如果民進黨推派陳時中來選，怎麼看？蔣萬安說，陳時中是指揮官，我在立法院就是行政跟監督的關係，至於未來選舉到底其他政黨提名誰都不會預設立場，會把自己準備好，爭取市民最大認同，成為最好的市長候選人，其他人選都沒有浮上檯面，自己代表國民黨，立場堅定，會一一提出市政願景。

黃暐瀚追問，雖然不在意對手，但根據民調，黃珊珊一直往上升，會不會有壓力，蔣萬安指出， 不同機構做都會不同，經歷很多次的選舉，團隊會做民調，都會放在心上，但不會忘記初衷，不會受到民調高高低低的影響，最重要保持選戰的節奏，不要迷失在起伏的民調當中。

他強調，民調會有很多變化，對於選戰策略會思考，但選舉是一場馬拉松，有人起跑領先，但不一定會贏在終點，其實就是衝刺到最後終點，得到民眾認同，這才是我的選戰策略，不去擔心民調。