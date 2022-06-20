Video of the scene after a shooting around 14th and U Street in Washington, D.C.



Several people including a police officer have been shot. | @DCNewsNow



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➡️ https://t.co/jSpYA3Eijj pic.twitter.com/Wmbvuc2por — Jonathan Rizk (@OfficialRizk) June 20, 2022

美國華盛頓特區警察局說，第14街及U街交叉路口爆發槍擊案，包括2位民眾1名男性員警等多人中彈。而這名員警已送醫，目前狀況穩定。

MPD is responding to the area of 14th and U Street, NW, for a shooting incident in which multiple people have been shot, including an MPD officer. Media staging at 15th and U Street, NW. Chief Contee to provide a media briefing. — DC Police Department (@DCPoliceDept) June 20, 2022

We can confirm that one of our members working in the area of 14th and U St NW has been shot. The member has been transported to the hospital and is in stable condition. — DC Police Union (@DCPoliceUnion) June 20, 2022

當地在慶祝「解放黑奴紀念日」時，發生槍擊事件，而警方最初接獲報案時間是在晚上8點後。而推特上的影片顯示，事發後現場民眾紛紛驚逃。

#BREAKING: At Least One MPD Officer Among The Shooting Victims In Washington DC. No Word On Possible Suspect(s). #BreakingNews



Photo Credit: Emir Sfaxi pic.twitter.com/cKNMlAFEPQ — Breaking 4 News (@Breaking_4_News) June 20, 2022

根據華府地方電視台WDVM-TV報導，警方表示，正在尋找一名高5英呎4英吋（約162公分）、擁有一頭鬈髮、穿著一身黑衣的黑人男性。