美國華盛頓特區警察局說，第14街及U街交叉路口爆發槍擊案，包括2位民眾1名男性員警等多人中彈。而這名員警已送醫，目前狀況穩定。

當地在慶祝「解放黑奴紀念日」時，發生槍擊事件，而警方最初接獲報案時間是在晚上8點後。而推特上的影片顯示，事發後現場民眾紛紛驚逃。

根據華府地方電視台WDVM-TV報導，警方表示，正在尋找一名高5英呎4英吋（約162公分）、擁有一頭鬈髮、穿著一身黑衣的黑人男性。

文章來源：Multiple shot including Metropolitan Police Officer
文章來源：DC police: Reports of ‘multiple people shot’ including officer

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