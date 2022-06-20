美國華盛頓特區警察局說，第14街及U街交叉路口爆發槍擊案，包括2位民眾1名男性員警等多人中彈。而這名員警已送醫，目前狀況穩定。
當地在慶祝「解放黑奴紀念日」時，發生槍擊事件，而警方最初接獲報案時間是在晚上8點後。而推特上的影片顯示，事發後現場民眾紛紛驚逃。
根據華府地方電視台WDVM-TV報導，警方表示，正在尋找一名高5英呎4英吋（約162公分）、擁有一頭鬈髮、穿著一身黑衣的黑人男性。
美國華盛頓特區警察局說，第14街及U街交叉路口爆發槍擊案，包括2位民眾1名男性員警等多人中彈。而這名員警已送醫，目前狀況穩定。
當地在慶祝「解放黑奴紀念日」時，發生槍擊事件，而警方最初接獲報案時間是在晚上8點後。而推特上的影片顯示，事發後現場民眾紛紛驚逃。
根據華府地方電視台WDVM-TV報導，警方表示，正在尋找一名高5英呎4英吋（約162公分）、擁有一頭鬈髮、穿著一身黑衣的黑人男性。
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