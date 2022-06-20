教育部今天表示，「111學年度高級中等學校特色招生考試分發入學」6月29日至7月1日中午12時前受理報名，這次全國僅有7所學校參與，共要招217個學生，具有學術傾向的學生可踴躍報考。

高級中等學校特色招生考試分發入學採「學科甄選」，且不受國中學籍所在地的學區限制，學生可依性向，報名其他就學區辦理特色招生的學校，於7月3日透過學科測驗入學。

今年有3個就學區的7所學校參與高級中等學校特色招生考試分發入學，基北區方面，有政大附中英語國際特色班、台師大附中資訊科學特色班、台北市立西松高中國際文憑IBDP實驗班、海洋大學附屬基隆海事高中海洋科技人才培育培育實驗班等，分別要招35人、33人、25人及18人。

此外，桃連區的桃園市立大園國際高中國際文憑課程（IBDP）專班要招50人，嘉義區則有嘉義縣立永慶高中AI科技特色班及嘉義縣立竹崎高中AI科技特色班，各要招28人。

教育部指出，各招生學校於6月29日開始受理報名繳件，應屆畢業生、非應屆及跨區採個別報名，基北區及桃連區之報名學生，可至111學年度各就學區高級中等學校免試入學報名作業資訊系統平臺進行線上報名；嘉義區招生學校採「現場報名」，報名時一併繳交相關證明文件。學生如需報名嘉義市的特色招生學校，則依該市規定時程辦理。

另為因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情，如報名期間學生受影響無法現場報名時，得委託他人代理報名或採取通訊方式報名。各校簡章及術科測驗內容範例等相關詳細資訊，可至「111學年度高級中等學校特色招生考試分發入學委員會」（www.ahs.nccu.edu.tw／specialadmissions）下載參閱。